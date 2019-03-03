15 دقيقة رياضة يومياً تعزز صحة الأطفال

المصدر: دبي - البيان الصحي

تكفي 15 دقيقة من التمرينات الرياضية يومياً لتعزيز صحة الأطفال وحمايتهم من الأمراض، وفق ما كشفته دراسة بريطانية حديثة.

وأكدت الدراسة أن منح الأطفال خمس عشرة دقيقة من النشاط البدني خلال يومهم الدراسي، يحسن لياقتهم البدنية وسلوكهم اليومي، كما يساعد على مكافحة ارتفاع مستويات السمنة.

قادت الدراسة مجموعة من الباحثين من كليات مختلفة من العلوم الصحية والرياضة ببريطانيا، وأجرت تجاربها على نحو 400 تلميذ وتلميذة في مدرستين ابتدائيتين مختلفتين.

وخضع كل طفل لتقييم أولي، بالإضافة إلى متابعة في وقت لاحق في العام الدراسي.

ولاحظ الباحثون تغيرات إيجابية على سلوك الأطفال الذين شاركوا في الدراسة. البحث البريطاني اقتراح إدراج «سياسية رياضية»، وذلك من خلال تشجيع الأطفال على ممارسة الركض والمشي 15 دقيقة يوميًا، إضافة إلى حصصهم الرياضية الاعتيادية.