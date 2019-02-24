العمليات الجراحية ليلاً قد تسبب الموت

المصدر: دبي - البيان الصحي

انتهت دراسة طبية حديثة إلى توصية غريبة من نوعها، وهي ضرورة تجنب إجراء العمليات الجراحية للمرضى خلال ساعات الليل، والحرص على إجراء أية عملية جراحية خلال النهار.

وأظهرت الدراسة، أن المرضى الذين يخضعون للعمليات الجراحية ليلاً هم أكثر عُرضة لتطوير «حالات صحية جدية ومعقدة» قد تؤدي إلى الموت أو تدهور حالتهم الصحية، وذلك مقارنة بأولئك الذين يجرون العمليات الجراحية خلال النهار.

كما وجدت الدراسة أن 44% من المرضى الذين أجريت لهم عمليات جراحية خلال الليل، وتحديداً بين الثامنة مساءً والثامنة صباحاً، تعرضوا لأعراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم أو عدم انتظام ضربات القلب. كذلك يتراجع خطر بعض الأعراض والإصابات بنسبة تصل إلى 34% في أوساط أولئك الذين يخضعون للعمليات الجراحية خلال النهار.

وبحسب رئيس قسم التخدير بمستشفى «رويال كوليج» البريطاني، د. وليام هاروب غريفيثيس، فإن نتائج الدراسة تشكل مصدر قلق للأطباء والعاملين في المجال».