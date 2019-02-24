مشاركة متميزة لـ«صحة دبي» في شهر الإمارات للابتكار

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تشارك هيئة الصحة بدبي خلال الفترة الحالية بحزمة من مبادراتها وخدماتها الذكية ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2019، الذي يهدف إلى بناء القدرات ونشر ثقافة الابتكار، والتحفيز على تبني هذه الممارسات لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار.

• 28-22 فبراير 2019

• 5:00-10:00 مساء

• المكان: سيتي ووك 2 – مقابل روكسي سينما

• الخدمات:

• مسرعات دبي المستقبل:

- نظام إدارة الطوارئ الطبية: إعطاء السلطات الطبية منظوراً عالي المستوى لما يحدث في المدن المزدحمة.

- عيادة التطبيب الذكي: عيادة ذكية متنقلة لتقديم الفحوصات والتواصل مع الأطباء عن بعد لتبادل الاستشارات الطبية المتعلقة بالحالة المرضية.

• دبي 10X

- النظام الإدراكي للإنذار المبكر والاستجابة للأمراض السارية: شبكة متكاملة لاستدامة نظم الاستعداد المبكر للأمراض السارية.

• الذكاء الاصطناعي في الإجراءات المالية: استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية اعتماد وصرف فواتير الموردين.

• هاكثون دبي الصحي: سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للفائزين في مشروع هاكاثون دبي الصحي يوم 26 فبراير 2019 بمنصة هيئة الصحة بدبي بمنطقة سيتي ووك2.

• افتتاح مركز الابتكار في هيئة الصحة بدبي:

- سيتم افتتاح المركز بمكتبة راشد الطبية اليوم، ضمن فعاليات الهيئة بشهر الإمارات للابتكار.

• مختبر الابتكار: ورشة عمل بمركز الهيئة للابتكار يوم الاثنين 25 فبراير 2019