أدمغة الرجال تشيخ قبل النساء

المصدر: دبي - البيان الصحي

أظهرت دراسة حديثة أجريت مؤخراً في كلية الطب بجامعة واشنطن، بأن أدمغة النساء أكثر شباباً من أدمغة الرجال بأربع سنوات.

وقد قام الباحثون بفحص أدمغة مجموعة من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و82 عاماً، ووجدوا أن أدمغة الإناث أكثر شباباً من أدمغة الذكور بسنوات عدة.

وأظهرت دراسات سابقة أن أدمغة الرجال تتقلص بشكل أسرع مع التقدم بالسن مقارنة بالنساء، ولكن النتائج الجديدة تشير إلى أن عملية استقلاب الدماغ مختلفة أيضاً. وتفسر هذه النتائج سبب الانخفاض الملحوظ في ذاكرة الرجال ومهاراتهم اللغوية مقارنة مع النساء اللواتي يتحلين بذاكرة قوية لفترة أطول.

وقال الدكتور المشرف على الدراسة، مانو جويال: «لقد بدأنا للتو في فهم كيفية تأثير العوامل المرتبطة بجنس المرء على مسار شيخوخة الدماغ. قد يساعدنا استقلاب الدماغ على فهم بعض الاختلافات التي نراها بين الرجال والنساء مع تقدمهم في العمر».