28 ألف فحص في مختبر علم الأمراض بمستشفى حتا العام الماضي

المصدر: دبي- البيان الصحي

كشف الدكتور قاسم موحدي رئيس قسم المختبرات في مستشفى حتا أن إجمالي التحاليل التي تمت معالجتها في القسم خلال العام الماضي 27.953، مؤكداً أن مختبر مستشفى حتا يهدف إلى تقديم خدمات تشخيصية فعالة وموثوقة في الوقت المناسب لتحقيق التميز في رعاية المرضى مع الالتزام بالجودة والتميز في العمليات من خلال العمل 24 ساعة.

وقال الدكتور موحدي: «نحن في مختبر مستشفى حتا نسعى لتقييم ورصد وتحسين الإجراءات المخبرية لضمان سعادة المتعاملين من خلال تقديم أعلى معايير الجودة والسلامة مع التدريب المستمر للموظفين والحصول على الاعتمادات الدولية حيث إن المختبر حصل على الاعتماد الدولي CAP».

وأوضح أن المختبر يخدم جميع الفئات العمرية، التي يتم معاينتها في العيادات الخارجية والأقسام الداخلية في المستشفى مثل (قسم العناية الفائقة، قسم الولادة وغيرها من الأقسام).

معايير عالمية

كما أشار إلى أن المختبر معتمد عالمياً من قبل كلية علوم الأمراض الأمريكية ويلتزم بتطبيق المعايير العالمية كمعايير كلية علوم الأمراض الأمريكية والآيزو الخاص بالمختبرات الطبية، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات وآخر ما توصلت إليه الأبحاث والتكنولوجيا لتقديم فحوصات مخبرية متطورة وشاملة لتشخيص جميع الأمراض.

وأضاف الدكتور قاسم موحدي أن مستشفى حتا يعمل على تطبيق برامج معايير الجودة الداخلية والخارجية، والتي تتضمن الاختبارات الداخلية الخاصة بكل فحص على حدة وبصفة يومية والاشتراك في برنامج الكفاءة الخارجي المقدم من كلية علوم الأمراض الأمريكية، والذي يضمن دقة وصحة الفحوصات ومن غير أخطاء، إضافة إلى مراقبة مؤشرات الجودة والعمل على تطويرها، ما أسهم في تحسين جودة خدمات التشخيص المخبرية وتقليل الوقت اللازم لانتظار نتائج الفحوصات وزيادة سعادة المتعاملين.

تطبيق السلامة

وأكد أن إدارة المختبر تحرص على تطبيق برنامج السلامة واستمرارية الأعمال ومكافحة العدوى من أجل توفير بيئة عمل آمنة للمرضى والموظفين. ولفت إلى أن توفر فرص التدريب المستمر، والتي يتم من خلالها تطوير معارف الموظفين ومهاراتهم في مجال المختبرات والمعايير العالمية وأفضل الممارسات.