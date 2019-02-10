المبالغة في استخدام معجون الأسنان تسبب التسوس للطفل

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذرت دراسة جديدة من الإفراط في كمية معجون الأسنان التي يستخدمها الأطفال عند غسل أسنانهم؛ لأن زيادة الفلورايد تؤدي إلى نتائج عكسية هي التسوس.

ووفقاً لتوصيات استخدام معجون الأسنان بشكل صحي لا ينبغي أن تزيد كمية المعجون المستخدم عن حبة البازيلاء.

وأجرى الدراسة باحثون من «سنتر فور ديسيس كونترول آند بريفنتشن» في الولايات المتحدة، حيث قام فريق البحث باستطلاع 5000 طفل، إلى جانب استطلاع آباء الأطفال عن عادات تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون. وأظهرت النتائج أنه كلما زادت كمية معجون الأسنان المستخدم عن المطلوب، زاد احتمال تسوس أسنان الطفل. وحثت توصيات الدراسة الآباء على توجيه أطفالهم نحو استخدام القليل من معجون الأسنان، ومراقبة الكمية المستخدمة لضمان اكتساب عادات صحية في العناية بالفم والأسنان.