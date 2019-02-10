«نبضات» تعالج 1137 طفلاً من تشوهات القلب

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تمكنت مبادرة نبضات الخيرية لعلاج تشوهات قلوب الأطفال التي انطلقت منذ أكتوبر 2007 من العلاج المجاني لأكثر من 1137 طفلاً من مختلف الجنسيات داخل الدولة وخارجها، من خلال عمليات القلب المفتوح وعمليات القسطرة العلاجية.

• أهداف المبادرة:

- تقديم العلاج المجاني لتشوهات قلوب الأطفال من مختلف الجنسيات

- تخفيف العبء المالي والنفسي والاجتماعي عن ذوي المرضى

- تبادل الخبرات بين الأطباء وتفعيل برنامج التعليم الطبي المستمر

- تزويد وتجهيز أقسام القلب بالدول المستهدفة بالمعدات والأدوات الطبية اللازمة لإجراء عمليات القلب

• القائمون على المبادرة:

- هيئة الصحة بدبي

- مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية

38 حملة نفذتها المبادرة:

- 27 حملة داخلياً

- 11 خارجياً

• 5220 طفلاً داخل الدولة وخارجها تم تشخيصهم

• الخدمات التي تقدمها المبادرة:

- علاج تشوهات القلب لدى الأطفال

- تشخيص وعلاج عدم اكتمال صمامات القلب

- علاج الثقوب بين الأذينين والبطينين

- علاج تشوّه (رباعية فالو)

- إجراء عمليات القلب المفتوح لبعض الحالات

- عمليات القسطرة العلاجية والتشخيصية

- الكشف بالموجات فوق الصوتية وتخطيط القلب لبعض الحالات المرضية

- العلاج الدوائي لبعض الحالات

• الفئة العمرية التي تستهدفها المبادرة:

- من عمر أسبوع إلى عمر 18 سنة

• الجهة التي تتحمل التكاليف العلاجية:

- المواطنون: هيئة الصحة بدبي

- غير المواطنين: مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية