علاقة وثيقة بين مستوى الكالسيوم وأمراض القلب

المصدر: دبي - البيان الصحي

قالت دراسة جديدة إن ارتفاع نسبة الكالسيوم في جدران عضلة القلب يُعد علامة مبكرة على زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، يرتبط ارتفاع مستوى الكالسيوم أيضاً بزيادة مخاطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم والكولسترول.

واقترحت النتائج التي نُشرت في دورية جمعية القلب الأمريكية JAHA اعتبار ارتفاع مستوى الكالسيوم مؤشراً على حاجة الإنسان لدواء «ستاتين» الذي يوصف للوقاية من أمراض القلب. وتقترح توصيات جمعية القلب الأمريكية إجراء فحص لمستوى الكالسيوم عند وجود درجة مخاطر متوسطة تتعلّق بأمراض القلب.