«صحة دبي» تطلق نظام «توريد» الذكي للعقود والمشتريات

المصدر: دبي - البيان الصحي

اختتمت هيئة الصحة بدبي الأسبوع الماضي مشاركتها الفاعلة بمعرض الصحة العربي وسط إقبال كبير من الزوار على منصتها التي استعرضت خلالها حزمة من المبادرات والبرامج والأنظمة الذكية التي تم تطبيقها بمختلف قطاعات الهيئة.

وأطلق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي خلال تفقده لمنصة هيئة الصحة بدبي نظام الذكاء الاصطناعي للعقود والمشتريات (توريد AI) الذي يعد الأول من نوعه على مستوى حكومة دبي، وذلك ضمن التحولات التي تشهدها الهيئة نحو توثيق خدماتها ومعاملاتها بالذكاء الاصطناعي، مواكبة للتوجهات العامة في الدولة واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ( 2031)، وما تتطلع إليه مدينة دبي وأهدافها الرامية إلى تحقيق السبق – دائماً – في مجال التقنيات والحلول الذكية عالمياً.

وتعد هيئة الصحة بدبي هي الجهة الحكومية الأولى التي بادرت بتنفيذ هذا النظام الأكثر تقدماً في العالم، والذي يعد بمثابة روبوت يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لتخليص معاملات العقود والمشتريات، تمهيداً لتوظيفه في سائر إدارات الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

ويوفر الروبوت 40% من طاقة موظفي إدارة العقود والمشتريات، كما يختزل 60 ساعة عمل في ساعة واحدة لتخليص المعاملات وبدقة متناهية، ويستطيع الروبوت في الوقت نفسه إنجاز 4 آلاف معاملة في السنة.

كما استعرضت الهيئة خلال مشاركتها بفعاليات معرض الصحة العربي نظام خدمات الرعاية المنزلية الذكية، التي توفرها هيئة الصحة بدبي من خلالها رعاية طبية وتمريضية شاملة ومتكاملة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والأرامل ممن تحول ظروفهم الصحية دون الوصول إلى منشآت الهيئة الطبية، وهو النظام الذي تعمل الهيئة على التوسع فيه خلال المرحلة المقبلة لتوسيع نطاق المستفيدين منه.

وترتكز فكرة هذا النظام على الاستثمار الأفضل للتقنيات والوسائل الذكية، كما يعد النظام ترجمة حقيقية وواقعية للتطبيب عن بعد الذي توفره الهيئة للمواطنين، ويستفيد منه أكثر من 1000 مواطن ومواطنة كمرحلة أولى.

برنامج

واستعرضت الهيئة برنامج رعاية الفم والأسنان «دنتورال»، الذي يعد أحد أهم البرامج الصحية الوقائية التي تتبنى الهيئة تنفيذها لحماية المجتمع من الأمراض السارية وغير السارية المتصلة بالفم والأسنان، وخاصة طلبة المدارس.

وإلى جانب أطفال المدارس يركز برنامج «دنتورال» على المصابين أو المعرضين للإصابة بداء السكري والأمراض المزمنة ذات العلاقة، إضافة إلى كبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال الرضع، والمراجعين لمراكز الرعاية الصحية الأولية كافة، وخاصة أصحاب الهمم منهم.

ويضم البرنامج أربع مبادرات رئيسة هي: تطوير برامج التوعية، وبرامج فحص الفم والأسنان، وتطوير وإطلاق بروتوكولات طب الأسنان في دبي، وإيجاد حلول مبتكرة لتقديم خدمات عالية المستوى في الأقسام المعنية بصحة الفم والأسنان.

كما استعرضت الهيئة مبادرتها المتميزة والمتمثلة في عيادة أنماط الحياة، التي تقوم فكرتها وتنطلق أهدافها إلى تحقيق الكشف المبكر وبشكل دقيق لداء السكري والتعرف إلى معدلات الإصابة المستقبلية لكل شخص معرض لهذا الداء، ومن ثم وضع المعرضين للإصابة ضمن برنامج صحي وقائي يقوم على اتباع أفضل أنماط الحياة الصحية.