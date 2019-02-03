«صحة دبي» تنفذ مشروع المسح الصحي فبراير الجاري

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تعتزم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء تنفيذ مشروع المسح الصحي لإمارة دبي بهدف التعرف على الواقع الصحي في الإمارة، والتغيرات، والاتجاهات، التي طرأت عليه منذ عام 2014.

• الجهات القائمة على المسح الصحي:

- هيئة الصحة بدبي

- مركز دبي للإحصاء

• انطلاق المسح الصحي:

• 6 فبراير الجاري

• الفترة الزمنية للمسح الصحي:

- 7 أسابيع

• الفئة المستهدفة:

- فئات الأطفال

- فئات البالغين

- فئات كبار السن

- فئات العمال

• المؤشرات الصحية التي يغطيها المسح:

- الأمراض المزمنة والمعدية

- أنماط الحياة الصحية

- الإنفاق على الصحة

- جودة الخدمات الصحية المقدمة

- المؤشرات الصحية لكبار السن

- مؤشرات الأمراض النفسية

- مؤشرات التغطية بالتطعيمات

• حجم العينة المستهدفة:

- 2850 أسرة

• الأهداف الرئيسية للمسح:

- التعرف على الواقع الصحي في الإمارة.

- بناء قاعدة بيانات حول الواقع الصحي.

- تلبية متطلبات خطة دبي 2021 المتعلقة بقطاع الصحة والسلامة.

- الحصول على بيانات تفصيلية عن الخصائص الرئيسية لكبار المواطنين فوق عمر 60 سنة.

- التعرف على مدى تغطية التطعيمات للأطفال من 0 إلى 18 سنة.

- التعرف على الأوضاع المعيشية للأسر في الإمارة بشكل عام.

• النتائج المتوقعة للمسح الصحي:

- تحديث البيانات الصحية حول الوضع الصحي لسكان الإمارة.

- استخدام البيات لأغراض التخطيط للخدمات الصحية المستقبلية.

- تحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان الإمارة.

- وضع سياسات صحية مبنية على الأدلة.

- المساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة.

- بناء استراتيجيات صحية فعالة.

- التعرف على خارطة الأمراض المنتشرة في الإمارة.

- بناء الاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق الأمن الصحي وتعزيز التنمية الشاملة بإمارة دبي.