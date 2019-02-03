7 توصيات تحمي من أمراض القلب والسكري معاً

المصدر: دبي - البيان الصحي

اقترحت نتائج دراسة جديدة إمكانية خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري معاً بنسبة 70% من خلال اتباع 7 توصيات تتبناها جمعية القلب الأمريكية.

وتستهدف هذه التوصيات الحد من تأثير عوامل الخطر التي تهدد القلب، لكن وفقاً لأبحاث جديدة من جامعة أوهايو تبين أن الفائدة الوقائية ضد السكري تتحقق أيضاً.

وتتلخص عوامل الخطر الـ 7 التي تهدد القلب وتستهدفها التوصيات كالتالي: التدخين، والنشاط البدني، والوزن، والنظام الغذائي، ومستوى السكر بالدم، والكولسترول، ومعدل ضغط الدم.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في دورية «ديابيتولوجيا» التي تصدرها الجمعية الأوروبية للسكري، تبين أن تحقيق 5 توصيات من الـ 7 يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 80%.

وأظهرت النتائج التي اعتمدت على البيانات الصحية لـ 100 مليون إنسان، أن اتباع التوصيات الـ 7 الخاصة بالوقاية من أمراض القلب يخفض خطر الإصابة بالسكري بنسبة 70% خلال السنوات الـ 10 التالية للتعديلات.