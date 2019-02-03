المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت نتائج دراسة جديدة أن التوتر والإجهاد عامل يزيد خطر الإصابة بالزهايمر، إلى جانب مجموعة العوامل المعروفة مثل التقدم في العُمر، والجينات الوراثية، والإصابة بأمراض تؤثر على الأوعية الدموية كالسكري والقلب.

وأوضحت الدراسة أن ارتفاع معدل التوتر يزيد خطر الإصابة بالزهايمر بنسبة 25%، أما حالات التوتر المزمن الشديدة فيمكن أن ترفع الخطر إلى 40%.

ووفقاً للأبحاث التي أشرفت عليها البروفيسورة سابرينا إسلاموسكا من جامعة كوبنهاغن بالدنمارك توجد صلة بين زيادة التوتر وزيادة خطر الإصابة بالزهايمر، ويمكن رصد ذلك من خلال مؤشرات مثل الإحساس بالإرهاق والتعب والصداع.

وقد أجرى فريق البحث مراجعة للبيانات الصحية لـ 7 آلاف شخص سبق أن شاركوا في دراسة عن أمراض

القلب بين عامي 1991 و1994، وتبين أن ارتفاع معدل التوتر يزيد خطر الإصابة بالزهايمر بنسبة 25%، أما حالات التوتر المزمن الشديدة فيمكن أن ترفع الخطر إلى 40%.