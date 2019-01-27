نقص النوم يزيد خطر الإصابة بتصلّب الشرايين

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت نتائج دراسة إسبانية أن الرجال الذين ينامون أقل من 6 ساعات في اليوم يزداد لديهم خطر الإصابة بتصلّب الشرايين بنسبة 27% مقارنة بمن ينامون 7 إلى 8 ساعات. ويسبب نقص النوم تراكم الدهون والكوليسترول على جدران عضلة القلب والشرايين ما يؤدي إلى تجلّط الدم.

وبحسب الدراسة التي أجريت في مركز كارلوس الثالث لأبحاث القلب بمدريد، ينبغي اعتبار نقص النوم أحد عوامل الإصابة بتصلّب الشرايين، في الوقت الذي يمكن الاعتماد على تحسين نمط النوم كوسيلة لخفض المخاطر على القلب.

ونُشرت نتائج الدراسة في «جورنال أوف أمريكان كوليج أوف كارديولوجي»، واعتمدت على مشاركة 3974 شخصاً بلغت نسبة الرجال بينهم الثلثين، ولم يكن المشاركون على علم بوضعهم الصحي قبل الدراسة.

ولاحظ الباحثون أن استهلاك الكافيين والكحول يؤثر على انتظام النوم وعمقه، وينعكس ذلك سلباً على صحة القلب مع الوقت. ودعت النتائج إلى اعتبار نقص النوم مثل السكري وزيادة الالتهابات والسمنة، من عوامل الإصابة بأمراض القلب.