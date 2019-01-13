البوتوكس يخفّف نوبات الصداع النصفي المزمن

المصدر: دبي - البيان الصحي

أثبت البوتوكس فاعليته في تخفيف نوبات الصداع النصفي المزمن، إلى جانب إزالة تجاعيد وخطوط الوجه، وفقاً لدراسة فرنسية جديدة.

ويعتبر الصداع مزمناً إذا هاجمت نوباته 15 مرة في الشهر على مدى 3 أشهر، أو تكرّرت أعراض الصداع النصفي 8 مرات كل الشهر.

وبحسب الدراسة التي أجريت في مستشفى جامعة رانجاي تبين أن حقن البوتوكس آمنة وفعّالة في تخفيف نوبات وأعراض الصداع النصفي المزمن.

وشارك في تجارب الدراسة 3650 شخصاً، منهم 1550 مصاباً بالصداع النصفي المزمن، بينما يشكو بقية المشاركين من أعراض الصداع النصفي بوتيرة أقل.

ونُشرت نتائج الدراسة في «جورنال بلاستيك أند ريكونستراكتيف سيرجري»، وأظهرت أن من تم علاجهم بحقن البوتوكس قلّت نوبات الصداع النصفي لديهم ليبلغ متوسطها 1.6 نوبة في الشهر.