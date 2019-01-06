علاقة بين آلام الظهر والوفاة المبكرة

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة أميركية حديثة، أن معدل الوفيات بين كبار السن الذين يشكون من آلام مزمنة في الظهر، أعلى من المعدل بين أقرانهم الذين لا يشكون من هذه الآلام.

وترتبط أوجاع الظهر بالوزن الزائد والبدانة، والتقدم في العُمر، ونمط الحياة المستقر الذي يعتمد على الجلوس ساعات طويلة.

ويتجنب البالغون الذين يشكون من آلام مزمنة في الظهر، بعض الأنشطة الرئيسة، وينعكس ذلك على الحالة الصحية بدرجة تؤدي إلى تسريع الوفاة، خاصة بين النساء.

وكان استطلاع سابق أجري عبر الهاتف كشف أن 80 % من الأميركيين يشكون من آلام الظهر مرة واحدة على الأقل في مرحلة ما من حياتهم. وبحسب الدراسة الحديثة التي أجريت في بوسطن ميديكال سنتر، ونُشرت في دورية «جنرال إنترنال ميديسن»، تبين أن الأشخاص البالغين الذين يشكون من آلام مزمنة في الظهر، يتجنّبون بعض الأنشطة الرئيسة، وينعكس ذلك على الحالة الصحية العامة بدرجة تؤدي إلى تسريع الوفاة.