التدخين يزيد من خطر فقدان السمع

المصدر: دبي - البيان الصحي

يزيد تدخين السجائر من مخاطر الإصابة بفقدان السمع بنسبة تتراوح بين 20 و60 في المئة، وفقاً لما كشفته دراسة طبية جديدة صادرة عن «المركز الوطني للصحة العالمية والطب» في اليابان.

واستقت الدراسة نتائجها من أبحاث شملت بيانات 50 ألف شخص، حيث قام «المركز الوطني للصحة العالمية والطب» في اليابان، بتحليل الفحوصات الطبية السنوية للمتطوعين، والتي تضمنت اختبارات للسمع، واستبيانات حول أنماط حياتهم. وبحسب الدراسة، فإن التدخين يؤثر في القدرة على سماع الأصوات ذات الترددات العالية والمنخفضة، علماً بأن البحث الذي أجري على المتطوعين، قد استبعد تأثير عوامل أخرى مؤثرة في السمع، كالتعرض للضوضاء مثلاً.