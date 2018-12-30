«صحة دبي» تنهي استعداداتها لتوفير التغطية الطبية لاحتفالات رأس السنة

المصدر: دبي ــ البيان الصحي ــ غرافيك: أسيل الخليلي

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انتهت هيئة الصحة بدبي ممثلة بمكتب الخدمات العلاجية المتنقلة من استعداداتها كافة لتوفير وتأمين الرعاية الصحية الكاملة لاحتفالات رأس السنة، التي ستشهدها دبي مساء يوم غدٍ الاثنين بمنطقة برج خليفة والأماكن المحيطة.

• عيادتان:

- العيادة الأولى: في برج بارك

- العيادة الثانية: خلف فندق العنوان

15

عدد الأطباء

25

عدد الممرضين

• مستشفيات مساندة:

- مستشفى راشد

- مستشفى دبي

- مستشفى لطيفة

• الخدمات التي تقدمها العيادات الطبية:

- الإسعافات الأولية

- التعامل مع الحالات الطارئة

- التنسيق والتحويل المباشر للمستشفيات في الحالات التي تستدعي ذلك

- تقديم النصائح والإرشادات الطبية