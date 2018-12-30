علاج جديد للحكة باستخدام الضوء

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكد العلماء أنه تم مؤخراً اكتشاف طريقة جديدة لعلاج الحكة الناجمة عن الأمراض الجلدية عبر تسليط الضوء على المنطقة التي تعاني من الحساسية.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على فئران تعاني من الحساسية الجلدية، تحسناً ملحوظاً لدى هذه الفئران بعد خضوعها للعلاج الجديد.

وبحسب العلماء فإن هذه الطريقة الجديدة تمثل أملاً للكثير من الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات جلدية مزمنة مثل الأكزيما والصدفية، والتي تتسبب بالحكة الشديدة.

وقد شرع باحثون في مختبر البيولوجيا الجزئية الأوروبي في مدينة روما، بالبحث عن أسباب الحكة الجذرية وإيجاد علاج مناسب لها.

وبعد إجراء العديد من التجارب، طور العلماء مادة كيميائية حساسة للضوء تسمى IL31-IR700، وقاموا بحقنها في جلد الفئران، قبل أن يعمدوا لتسليط الأشعة تحت الحمراء على جلد الفئران لفترة قصيرة فتراجعت الخلايا المسببة للحكة. وقال الدكتور بول هبينستول، أحد العلماء المشاركين في الدراسة: «تعمل الأشعة تحت الحمراء على تنشيط جزيء يسمى المحسس الضوئي الذي يعمل بدوره على التخلص من الحكة».