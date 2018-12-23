اتساع بؤبؤ العين مؤشر للتوتر

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت نتائج دراسة جديدة أن مدى اتساع بؤبؤ العين مقياس دقيق لمدى توتر الإنسان الذي يعمل في بيئة تتطّلب تعدد المهام والمهارات. ويعتقد فريق البحث من جامعة ميسوري الأميركية أن هذا المؤشر يمكن استخدامه من قبل الموظفين في الشركات التي تكلّفهم بأعمال متعددة لمعرفة مدى الضغط الذي تتحمله أجسامهم.

وتوفر تقنية قياس اتساع بؤبؤ العين معياراً لمدى الضغوط في بيئة العمل التي تتطلّب درجة عالية من الأمان والسلامة

وعلى الرغم من أن كل جسم يعبّر عن مدى التوتر والإجهاد بطريقته الخاصة، إلا أن الدراسة الجديدة توصلت إلى مؤشر عام يمكن من خلاله رصد حالة التوتر والإجهاد.

ونُشرت نتائج الدراسة بدورية «إنترناشيونال هيومان كومبيوتر إنترأكشن»، ووُصفت النتائج بأنها مستقبلية.