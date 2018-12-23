دهون البطن تضع القلب في دائرة الخطر

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت دراسة أوروبية حديثة أن ثلثي من لديهم درجة عالية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب لديهم نسبة عالية من الدهون حول البطن. وتصنّف درجة الخطر التي تهدد صحة القلب بأنها مرتفعة إذا توفر أحد هذه العوامل أو أكثر: ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكولسترول، ومرض السكري.

وحذّرت الدراسة من أن نسبة كبيرة ممن يصنّفون في دائرة المخاطر العالية للإصابة بأمراض القلب لا يتلقون العلاج الوقائي المطلوب، وأن نسبة من تنجح العلاجات معهم في خفض الخطر لاتزال قليلة.

وسلطت نتائج الدراسة الضوء على بيانات هامة توصل إليها الباحثون ضمن برنامج بحثي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب. فقد تبين أن 47 % فقط ممن يتلقون علاجات لخفض الضغط المرتفع يحققون الهدف من العلاج. وأظهرت النتائج أن 43 % فقط ممن يتلقون علاجات لخفض الدهون الثلاثية يحققون الهدف من العلاج، بينما يحقق 65 % من مرضى السكري معدل السكر الآمن الذي يستهدفه العلاج. ويرجع السبب إلى عدم القيام بتعديل النظام الغذائي والعادات الحياتية.