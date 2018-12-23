صحة دبي توظف حزمة تقنيات ذكية في منشآتها الصحية

المصدر: دبي - البيان الصحي ــ غرافيك: أسيل الخليلي

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كشفت هيئة الصحة بدبي عن توجهها لاستخدام حزمة من الأجهزة والتقنيات الطبية الذكية في مختلف المنشآت التابعة لها، بعد اتفاقها مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال خلال الدورة الخامسة لمسرعات دبي المستقبل.

• 6 أجهزة وتقنيات ذكية:

• جهاز الملاحة الجراحية:

- دقة عالية لمساعدة أطباء جراحات الدماغ والعمود الفقري في تشخيص أمراض الدماغ أو العمود الفقري.

- تمكين الأطباء من إجراء الجراحات المطلوبة بدرجة عالية من الدقة والأمان

- المساعدة على تجنب أية مخاطر محتملة في مثل هذا النوع من العمليات المعقدة.

• جهاز الأشعة ثلاثي الأبعاد:

- يتم استخدامه داخل غرف جراحات العمود الفقري

- يوفر الراحة والأمان للمرضى الخاضعين للعمليات

- يوفر على المريض التنقل بين غرف الأشعة وغرفة العمليات.

• ذراع الروبوت الآلي:

- يتم استخدامه في جراحات العظام والعمود الفقري لمساعدة الأطباء في تحديد مكان العملية الجراحية المطلوبة بشكل أكثر دقة وسهولة.

• جهاز ذكي لقياس ستة مؤشرات حيوية في الجسم:

- صغير الحجم (حجم الكف)

- يتم استخدامه دون وصلات كهربائية

- يساعد في قياس تخطيط ونبض القلب، والحرارة، ونسبة السكر في الدم، ومعدل الأكسجين في الجسم.

• تقنية فحص الدم:

- تستخدم لفحص دم النساء الحوامل والأجنة

- تساعد في الاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية أو المشكلات الصحية العارضة للأم والجنين

• جهاز محاكاة الواقع:

- سيتم تشغيله داخل غرف العمليات بوجه عام.

- يعمل على ربط غرفة العمليات مباشرة بمجموعة الأطباء والاستشاريين لتقديم الاستشارة الطبية والمشاركة في إجراء العمليات عن بعد.