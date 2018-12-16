استنشاق الحامل للهواء الفاسد أسبوعاً يزيد احتمال الإجهاض

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة جديدة مثيرة للقلق، بأن تعرض المرأة الحامل للهواء الملوث لعدة أيام يمكن أن يزيد بشكل كبير من مخاطر تعرضها للإجهاض.

وأكد علماء أميركيون من جامعة يوتا، أن تعرض المرأة الحامل لتلوث الهواء لمدة وجيزة، يمكن أن يكون له تأثيرات دراماتيكية على الجسم، بما في ذلك زيادة مخاطر الإجهاض.

وقال الدكتور ماثيو فولر، وهو مؤلف الدراسة، بأنه لاحظ وجود علاقة وثيقة بين تلوث الهواء وإجهاض النساء. وقد قام هو وفريقه بمراجعة بيانات ما يقرب من 1300 امرأة دخلن مستشفى جامعة يوتا للحصول على الرعاية الطبية بعد الإجهاض بين 2007 و2015. ونصح الدكتور فولر النساء الحوامل بالتقليل من التعرض لتلوث الهواء، وتركيب نظام فلترة فعال في المنزل لتنقية الهواء، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل أونلاين البريطانية.