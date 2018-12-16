مكوث الأطفال طويلاً على الأجهزة الذكية يقلل معدلات ذكائهم

المصدر: دبي - البيان الصحي

أوضحت دراسة بريطانية حديثة، أن الأطفال الذين يقضون 7 ساعات أو أكثر يومياً على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية تظهر عليهم علامات تدل على تقلص القشرة الدماغية قبل الأوان، إضافة إلى تدهور وظائف الذاكرة والمهارات الإدراكية والقدرات المعرفية.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها المعهد الوطني للصحة في المملكة المتحدة، خطورة قضاء وقت طويل أمام الأجهزة الإلكترونية على معدل الذكاء. كما أظهرت، أن استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية أكثر من ساعتين يومياً انخفضت لديهم معدلات الذكاء، حيث حصلوا على درجات منخفضة في اختبارات اللغة والتفكير. وراقبت الدراسة 11 ألف طفل بعمر 10 إلى 11 عاماً. حيث قامت بعمل مسح لأدمغة 4500 طفل حتى الآن بهدف دراسة تأثير قضاء وقت أمام الشاشات الإلكترونية على التطور العاطفي والصحة العقلية للمستخدمين لاسيما الأطفال.