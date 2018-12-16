«صحة دبي» تدشّن مركز التدخل المبكر لعلاج الأطفال

المصدر: دبي - البيان الصحي ــ غرافيك: حسام الحوراني

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دشّنت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، مركزاً متطوراً للتدخل المبكر لعلاج الأطفال بهدف تحقيق أهداف وتوجهات حكومة دبي المتعلقة برعاية أصحاب الهمم، وتعزيز منظومة الوقاية من الأمراض التي تتبنى الهيئة تنفيذها.

• المكان:

- مبنى مستقل ملحق بمركز المزهر الصحي

• الفئة العمرية:

- منذ سن الولادة وحتى السادسة من العمر

• أهداف:

- الكشف المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال

- تقديم خدمات وقائية وتشخيصية وعلاجية متميزة لأفراد المجتمع

- دعم استراتيجية الهيئة وجهودها الداعمة لأصحاب الهمم

- تحقيق رؤية الهيئة في الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة

• تم تصميم المركز بطريقة تراعي خصوصية المرضى والمترددين إليه بشكل عام.

• تزويد المركز بــ:

- كوادر طبية وطبية مساندة متخصصة في هذا المجال.

- وسائل وتجهيزات وتقنيات متطورة لتشخيص وعلاج جميع حالات الإعاقة التي يتم اكتشافها.

• 6 خدمات:

- علاج تأخر النطق

- علاج ضعف السمع أو البصر

- علاج التأخر النمائي بشكل عام

- العلاج الطبيعي

- العلاج النفسي

- العلاج الفيزيائي والوظيفي

- التقييم الشامل للطفل في سن الخامسة للتأكد من إمكانية دمجه في المدارس العادية أو إلحاقه بالمدارس والمراكز المتخصصة

• 720 طفلاً شهرياً الطاقة الاستيعابية للمركز