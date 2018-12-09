«صحة دبي» تفتح باب التنافس أمام القطاع الخاص لإنجاز مركز التميز لأمراض القلب

المصدر: دبي - البيان الصحي

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن بدء مرحلة إجراءات تصميم وإنشاء مركز التميز لأمراض القلب الذي تعتزم الهيئة إنجازه بحرم مستشفى راشد من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص تماشياً مع القانون رقم 22 لعام 2015، بهدف تقديم خدمات وقائية وتشخيصية وعلاجية متكاملة تلبي احتياجات المرضى وتستجيب للنمو السكاني المتزايد في الإمارة.

وأكد الدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية بهيئة الصحة بدبي أهمية هذا المركز الذي سيشكل نقلة نوعية في مجال تشخيص وعلاج أمراض القلب من خلال توفير خدمات متكاملة تتماشى مع أحدث المعايير العالمية في هذا المجال، إضافة إلى توفير فرص الكشف المبكر عن أمراض القلب، ومراقبة المرضى عن بعد لضمان مرونة تقديم الخدمة لمحتاجيها من المرضى.

وأوضح الدكتور كاظم أن مركز التميز لأمراض القلب سيتم إنشاؤه كمستشفى متخصص بسعة سريرية تتراوح بين 110 إلى 120 سريراً لتغطية حالات أمراض القلب الطارئة بالإضافة إلى الخدمات الأخرى الخاصة بأمراض القلب والشرايين كالعيادات الخارجية.

معايير

وقال الدكتور كاظم إن هيئة الصحة بدبي تتطلع حالياً لإيجاد الشريك الأمثل من القطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع الرائد، وفق حزمة من الشروط والمعايير التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المركز ليكون محطة واحدة توفر سلسلة من الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة التي تقدم خدمات تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية القائمة مع التركيز على الفحوصات والكشف المبكر عن أمراض القلب، وأن يكون المركز حلقة وصل تربط بين الأطباء العاملين في المركز وغيرهم من الأطباء العاملين في المؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى العالم، والتركيز على التعليم المستمر للأطباء وتوفير فرص التدريب والتطوير في إمارة دبي.

شراكة

بدوره، قال الدكتور فهد عمر باصليب المدير التنفيذي لمستشفى راشد: إن تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيساهم بشكل فاعل في توفير حلقة تربط بين أطباء المركز والمؤسسات التعليمية وبما يضمن تقديم خدمات مبتكرة وفقاً لأحدث المعايير والأدلة العالمية ويساهم في استمرارية تطوير وتدريب الأطباء واطلاعهم على آخر المستجدات العالمية في هذا المجال.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ابتسام البستكي، مدير إدارة الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بهيئة الصحة بدبي على أهمية المشروع الذي سيساهم في توزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص، وخفض التكاليف التشغيلية للأصول، كما سيوفر هذا النموذج طريقة أكثر فعالية لإدارة المرافق وصيانتها، وتوفير خدمات متكاملة للمرضى باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في هذا المجال مع وجود تكاليف ثابتة يمكن التنبؤ بها تضمن وصول الخدمة لكل شرائح المجتمع.

وقالت الدكتورة البستكي إن مركز التميز لأمراض القلب سيتم إنشاؤه بموقع استراتيجي في مجمع راشد الطبي، بحيث يمكن الوصول إليه بسهولة من مستشفى راشد ومركز الإصابات والطوارئ.

وأوضحت أن القطاع الخاص سيكون شريكاً للهيئة، مسؤولاً عن تصميم وبناء وتمويل وصيانة وتشغيل مركز التميز لأمراض القلب لمدة 25 سنة، بالإضافة إلى إدارة الخدمات ومراقبة العمليات وصيانة المعدات الطبية والإشراف على العمليات الطبية، على أن تتولى الهيئة إدارة المركز بعد انتهاء فترة التعاقد.

ودعت الأطراف المهتمة من المستثمرين للمشاركة في المناقصة التنافسية لإنجاز المشروع من خلال التقدم عبر البريد الإلكتروني AE_ccoe.dubai@pwc.com.