نقص الزنك أثناء الحمل قد يؤدي إلى إصابة الطفل بالتوحّد

المصدر: دبي - البيان الصحي

أظهرت دراسة جديدة أجريت في جامعة ستانفورد الأميركية أن نقص مستويات الزنك لدى المرأة الحامل قد يزيد احتمال إصابة طفلها بالتوحّد، لذا ينصح العلماء المرأة الحامل بتناول مكملات الزنك بشكل منتظم أثناء الحمل، لتضمن عدم إصابة جنينها بالتوحّد مستقبلاً.

وذكرت الدكتورة سالي كيم، من كلية الطب بجامعة ستانفورد في كاليفورنيا: «يرتبط التوحد بأنواع معينة من الجينات التي تشارك في تكوين ونضج وتثبيت نقاط التشابك العصبي أثناء المراحل الأولى لتطور الجنين».

وأضافت: «تربط النتائج التي توصلنا إليها مستويات الزنك في الخلايا العصبية بالإصابة بمرض التوحّد».

من جهته، قال البروفيسور كريغ غارنر، من المركز الألماني للأمراض العصبية: «حتى وقتنا الحاضر لم يثبت قطعياً أن نقص مستويات الزنك لدى الحامل يؤدي حتماً إلى إصابة الجنين بالتوحّد».