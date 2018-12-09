زيادة الوزن مرتبطة جينياً بارتفاع مستويات الاكتئاب

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة دولية حديثة أن الوزن الزائد يتسبب في زيادة خطر إصابة الأشخاص بالاكتئاب، بغض النظر عن الأمراض الأخرى التي تسببها السمنة.

وقد نُشرت نتائج الدراسة، التي أجراها باحثون من كلية الطب في جامعة «إكسيتر» البريطانية، بالتعاون مع باحثين من جامعة جنوب أستراليا، في «المجلة الدولية لعلم الأوبئة».

وللتوصل إلى نتائج الدراسة، راجع الفريق بيانات البنك الحيوي البريطاني المأخوذة من أكثر من 48 ألف شخص مصاب بالاكتئاب، وقارن الفريق بياناتهم مع بيانات أكثر من 290 ألف شخص آخر غير مصابين بالاكتئاب، ووُلدت المجموعتان بين عامي 1938 و1971.

وأكد الدكتور جيس تايرريل، قائد فريق البحث، أن السمنة والاكتئاب من المشكلات الصحية العالمية، ولهما تأثير كبير في الحياة، إضافة إلى تكلفتهما الباهظة على الخدمات الصحية. وأضاف أنه لم يكن من الواضح ما إذا كانت السمنة في حد ذاتها تسبب الاكتئاب، أم أن المشكلات الصحية المرتبطة بها هي التي يمكن أن تسبب الاكتئاب.