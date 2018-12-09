الزيارات الذكية لمنازل المرضى نموذج مبتكر للرعاية الصحية

المصدر: غرافيك: حسام الحوراني

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استحدثت هيئة الصحة بدبي خدمة الزيارات الذكية لمنازل المرضى بهدف تقديم نموذج مبتكر للرعاية الصحية يتماشى مع النقلة النوعية التي تشهدها الهيئة في القطاعات كافة.

• الخدمة تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستخدام أجهزة إنترنت الأشياء لتلبية احتياجات المرضى.

• أهداف:

- تعزيز التحول الذكي في الخدمات الصحية

- الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة لخدمة المرض

- حماية صحة السكان

- تعزيز الرعاية المنزلية للمرضى

- تحسين جودة حياة المرضى

- ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية لمحتاجيها في الوقت المناسب

- تقليل فترة الانتظار للحصول على الخدمة الصحية

•الفئات المستهدفة:

المرضى غير القادرين على زيارة المراكز الصحية من الفئات التالية:

- كبار السن

- الأرامل

- أصحاب الهمم

• الخدمات المقدمة للمرضى:

- الفحص الروتيني وتقييم الحالة الصحية

- الاستشارات الطبية

- العلاج الطبيعي

- خدمات التغذية

- التواصل المباشر مع الطبيب المختص في المركز الصحي أو المستشفى من خلال التقنيات الذكية

- التحديث الفوري لسجلات المرضى من خلال الربط مع نظام «سلامة»

• الأجهزة التي يتم استخدامها خلال الزيارات المنزلية:

- الرسم الكهربائي للقلب

- مراقبة ضغط الدم

- مراقبة الجلوكوز في الدم

- سماعة لاسلكية

- قياس درجة الحرارة

- أجهزة لوحية ذكية لإدخال بيانات المرضى