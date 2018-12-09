تناول الشاي والقهوة أثناء الحمل يقلّص حجم الجنين

المصدر: دبي - البيان الصحي

توصلت دراسة حديثة أجريت في جامعة دبلن الإيرلندية إلى أن النساء اللواتي يتناولن الشاي أو القهوة أثناء فترة الحمل، هن أكثر عرضة لولادة أطفال بأحجام صغيرة.



ويعتقد الباحثون بأن الكافيين يقيّد تدفق الدم إلى المشيمة، وهو الأمر الذي يؤثر في نمو الجنين داخل الرحم. وقد أظهرت الدراسة، التي قادها الطبيب لينغ وي تشن، وأجريت على 941 زوجاً من الأمهات والأطفال في إيرلندا، أن النساء اللواتي تناولن الشاي أو القهوة بشكل مستمر أثناء الحمل أنجبن أطفالاً بأحجام صغيرة.

وأشارت نتائج الدراسة، التي نُشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية، إلى أن تناول 100 ملغ إضافي من الكافيين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل يؤدي إلى انخفاض في وزن المواليد بمقدار 72 غراماً، إضافة إلى نقص في طول ومحيط رأس الطفل. وينصح الدكتور تشن النساء الحوامل بالحدّ من تناول القهوة والشاي قبل فترة الحمل وأثناءها، لكي يولد الجنين بحجم طبيعي .