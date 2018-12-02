فحص الكالسيوم في الشرايين بعد الـ50 يحمي القلب

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

أكدت نتائج دراسة جديدة أن مستوى الكالسيوم في الشرايين يعتبر مؤشراً على مدى خطر الإصابة بأمراض القلب ومنها الأزمة القلبية.

وتوصل فريق البحث إلى معادلة يمكن من خلالها قياس درجة خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق أخذ الخلفية العرقية في الاعتبار وقياس مستوى الكالسيوم في الشرايين. ولا تزال أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة حول العالم.

ويوفر هذا المقياس فرصة لاتخاذ الإجراءات الوقائية، أو إجراء تدخل جراحي مبكر لفتح الشرايين القابلة للانسداد.

وعُرضت نتائج الأبحاث في مؤتمر جمعية القلب الأميركية لعام 2018، وأجريت في «إنترماونتن ميديكال سنتر هارت إنستيتوت».

ودعت النتائج إلى إجراء فحص مستوى الكالسيوم في الشرايين للرجال بعد سن الـ50، وللنساء بعد الـ55، لتحديد درجة خطر الإصابة بأمراض القلب.