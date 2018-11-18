دراسة تكشف علاقة الاكتئاب بالوجبات السريعة

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة طبية أسترالية حديثة، علاقة "مثيرة" بين النظام الغذائي الذي يتبعه الإنسان، ومدى تعرضه للإصابة بالاكتئاب، وهذا يعني أن تأثير الطعام لا يقف عند جهازنا الهضمي، بل يتحكم في مزاجنا وصحتنا النفسية.

وشملت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة جيمس كوك الأسترالية عينة من مئة شخص يسكنون في جزر مضيق توريس، التي تضم مطاعم الوجبات السريعة إلى جانب سكان في جزر أخرى لا يجدون وجبات سريعة، وقام الباحثون بأخذ عينات دم من المشاركين في البحث الطبي.

ورصدت الدراسة اكتئاباً لدى 19 شخصاً بين المئة المشمولين بالدراسة، بينهم 16 حالة في الجزر التي تتيح وجبات سريعة، أما من يواظبون على أكل السمك فكانوا في صحة أفضل.