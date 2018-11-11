طريقة جديدة لتشخيص الاكتئاب من التحدّث

لا يُظهر كثير من المصابين بالاكتئاب أية أعراض أو علامات، وهو ما يؤخر التدخل العلاجي ويزيده صعوبة، وللتغلّب على هذه المشكلة تمكّن باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من ابتكار طريقة تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تستطيع كشف حالة الاكتئاب من طريقة الكلام والتحدّث.

ولا يُعد الابتكار الأول من نوعه، وإنما الأكثر فاعلية من حيث القدرة على التشخيص، كما أنه لا يتطلّب مثل الطرق الأسبق توجيه أسئلة والإجابة عنها أو تحليل ما ينشره الإنسان على انستغرام.

ويستخدم نموذج معهد ماساتشوستس المحادثات (تشات)، وتحليل أنماط الكلام.

ويثير هذا النموذج مخاوف تتعلّق بخصوصية المحادثات على مواقع الإنترنت، لكنه يقدم وسيلة فعّالة لتنبيه الإنسان إلى أعراض الاكتئاب. دبي - البيان الصحي

