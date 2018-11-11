«صحة دبي» تستحوذ على حزمة تجهيزات وتقنيات ذكية

المصدر: دبي - البيان الصحي

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن استعانتها بمجموعة من الأجهزة والوسائل الطبية الذكية فائقة المستوى، التي سيتم توظيفها في منشآت الهيئة خلال المرحلة المقبلة، لخدمة المرضى، فيما لفتت الهيئة إلى أن الأجهزة تعد هي الأفضل والأحدث عالمياً، في مجالات الأشعة وجراحات الدماغ والعمود الفقري، وفحوصات الدم لدى النساء الحوامل والأجنة، وفحوصات المؤشرات الحيوية والدقيقة.

وأوضحت الهيئة أنها توصلت لهذه الأجهزة من خلال الدورة الخامسة لمسرعات دبي المستقبل، حيث تم الاتفاق بينها وبين مجموعة من كبرى الشركات الرائدة عالمياً في صناعة وإنتاج التجهيزات الطبية الذكية، ووسائل الفحوصات المتطورة.

وذكرت الهيئة أن هناك 6 أجهزة سيتم العمل بها واستخدامها في المرحلة المقبلة، من بينها (جهاز الملاحة الجراحية)، الذي يساعد أطباء جراحات الدماغ والعمود الفقري، حيث يتميز الجهاز بدقته العالية في تحديد وتشخيص أية مشاكل صحية في الدماغ أو العمود الفقري.

أشعة

إلى جانب ذلك تمكنت الهيئة من الاستحواذ على (جهاز الأشعة ثلاثي الأبعاد) الذي سيتم استخدامه أيضاً في جراحات العمود الفقري، الأمر الذي يكفل الراحة والأمان للمرضى الخاضعين للعمليات، حيث لن يحتاج المريض إلى التنقل بين غرف الأشعة وغرفة العمليات، مع وجود جهاز الأشعة ثلاثي الأبعاد داخل غرفة الجراحة.

ويرتبط الجهاز الثالث (ذراع الروبوت الآلي) كذلك بجراحات العظام والعمود الفقري، حيث سيتم الاستعانة به لمساعدة الأطباء في تحديد موضع العملية الجراحية المطلوبة بشكل أكثر دقة وسهولة.

وفيما يتعلق بالرابع، فهو جهاز ذكي، في حجم (كف اليد)، وهو مخصص لقياس 6 مؤشرات حيوية للمرضى من دون (وصلات)، بينها (تخطيط ونبض القلب، والحرارة، ونسبة السكر في الدم، ومعدل الأكسجين في الجسم).

ويأتي الخامس متمثلاً في (تقنية فحص الدم)، وهو يمثل آخر ما جادت به التقنيات والوسائل الذكية لفحص دم النساء الحوامل والأجنة، حيث تمكن هذه التقنية الأطباء والمتخصصين من الاكتشاف المبكر لأية أمراض وراثية أو مشكلات صحية عارضة للأم والجنين.

أما السادس، فهو (جهاز محاكاة الواقع) والذي سيتم تشغيله داخل غرف العمليات بوجه عام.

مسرعات

ولدى اطلاعه، مؤخراً، على الأجهزة والتقنيات، في مقر الهيئة بمسرعات دبي، أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن مبادرة «مسرعات دبي المستقبل»، التي تفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بإطلاقها، هي التي جاءت بالمستقبل، وجعلته واقعاً اليوم بتقنياته وأدواته وحلوله الذكية، التي تحرص هيئة الصحة بدبي على توظيفها بالشكل الأمثل من أجل تعزيز جودة الحياة في دبي.