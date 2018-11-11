علاقة بين قصر القامة والسكتات الدماغية

المصدر: دبي - البيان الصحي

أفادت دراسة دنماركية بأن الأطفال الأقصر قليلاً مقارنة بأقرانهم، ربما أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية عندما يكبرون.

وتوصلت الدراسة إلى أن النساء اللاتي كن قصيرات في سن السابعة، أكثر عرضة بنسبة 11% للإصابة بما يعرف بالسكتة الدماغية الإقفارية، وهو النوع الأكثر شيوعاً، وتحدث عندما يؤدي تجلط لسد شريان ينقل الدم إلى المخ.

أما الرجال الذين كانوا قصار القامة في سن السابعة فهم أكثر عرضة بنسبة 10% للإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية وبنسبة 11 في المئة للتعرض للسكتة الدماغية النزفية، التي تحدث نتيجة انفجار أحد الأوعية الدموية في المخ.

وفحص الباحثون قياسات أطوال 311009 أطفال بين سن 7 و13 عاماً ولدوا بين عامي 1930 و1989، وخلال الدراسة تعرض 10412 شخصاً لسكتات دماغية إقفارية، وأصيب 2546 بسكتات دماغية نزفية.

