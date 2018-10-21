«صحة دبي» تختتم مشاركتها بمعرض جيتكس 2018

المصدر: دبي - البيان الصحي

اختتمت هيئة الصحة في دبي، الأسبوع الماضي مشاركتها بفعاليات معرض جيتكس 2018، والتي استعرضت خلالها حزمة من تطبيقاتها وخدماتها الذكية التي شهدت إقبالاً كبيراً من الجمهور على مدار الأسبوع الماضي.

وأطلقت الهيئة خلال مشاركتها تطبيقها الجديد «DHA» الذي يتضمن في المرحلة الأولى عدداً من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها على مدار الساعة مثل خدمات التبرع بالدم، وجميع الخدمات المرتبطة بالملف الإلكتروني الموحد «سلامة»، وخدمات متابعة الطلبات الخاصة بنظام «سالم»، فضلاً عما يوفره التطبيق من خارطة دقيقة وتفصيلية للهيئة ومنشآتها من المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية ومراكز فحص اللياقة الطبية والعيادات.

كما استعرضت الهيئة خلال مشاركتها بالمعرض، باقة مهمة من أنظمتها المؤسسية المتطورة، والتي تشتمل على 3 أنظمة رئيسة، وهي: نظام النوافذ القانونية والذي يتعلق بالتقارير الخاصة ببرنامج النافذة القانونية كمؤشرات الإدارة وتقارير قياس جودة العمل، ونظام الهوية المؤسسية والخاص بالهوية الإلكترونية، وهو نظام يعمل على أتمتة الإجراءات الداخلية ويعزز الإجراءات الأمنية المتبعة، إضافة إلى نظام «الشكاوى الطبية»، وهو نظام إلكتروني يهدف إلى تبسيط الإجراءات على المتعاملين وتهيئة كل الفرص أمامهم لتقديم الشكاوى الطبية.

كما استعرضت الهيئة، 3 أنظمة للأجهزة الصحية، وتشمل: نظام سلامة إنترنت الأشياء ويختص بربط نظام «سلامة» بالأجهزة الطبية مما يسهل على الأطباء اتخاذ القرار في فترة زمنية وجيزة، ونظام التغذية - CBORD، وهو نظام إلكتروني فائق المستوى يقوم بتحويل التغذية بشكل آمن للمرضى، ومن خلاله يتم طلب وتوفير الوجبات للمرضى بناءً على النظام الغذائي المتبع لكل مريض بشكل خاص.

واستعرضت الهيئة «كبسولة الذكاء الاصطناعي» من شركة بوديو «أي آي بود» والتي ستدخل الخدمة قريباً لتكون هيئة الصحة في دبي أول منشأة صحية على مستوى العالم تقوم باستخدام هذه التقنية المبتكرة لمراقبة المؤشرات الحيوية للجسم والحد من عوامل الخطورة المسببة للعديد من الأمراض كالضغط والسكري وأمراض القلب وغيرها، إضافة إلى توفير قاعدة من بيانات المرضى التي يمكن الرجوع إليها من قبل الطبيب قبل اتخاذ القرار الطبي.

وتتميز التقنية الجديدة بقدرات فائقة في فحص وتشخيص وتقييم الحالة الصحية وتوقع الأمراض المحتملة مع توفير تقرير مفصل عن الحالة وكيفية الوقاية من الأمراض بناء على نتائج التقرير إضافة إلى سهولة استخدام هذه التقنية من قبل المتعاملين ودون مساعدة الطبيب أو الممرض من خلال أجهزة سهلة الاستخدام مرتبطة بنظام وتطبيق ذكي يمكن ربطه مع جهاز الهاتف للحصول على النتائج والتقرير النهائي والتعرف على الأنماط الخاصة لحالة المريض والطرق العلاجية المناسبة لكل حالة صحية.