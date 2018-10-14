مركّب في العنب يحمي من سرطان الرئة

المصدر: دبي - البيان الصحي

أفادت دراسة علمية حديثة أنه تم اكتشاف مركّب في العنب قادر على الحماية من سرطان الرئة، ولكن يجب أن يؤخذ عن طريق الأنف.

وقال الباحثون من جامعة جنيف في سويسرا: إن إعطاء مادة الـ»ريسفيراترول«الموجودة في العنب من خلال الأنف قد يكون وسيلة فعالة للحماية من سرطان الرئة.

ويعد سرطان الرئة الآن السبب الأكثر شيوعاً لوفيات السرطان في الولايات المتحدة الأميركية وفي جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يصل عدد الوفيات من سرطان الرئة في الولايات المتحدة في عام 2018 إلى 154050، أو ما يقرب من ربع الوفيات الناجمة عن السرطان، والتدخين هو أكبر عامل خطر لسرطان الرئة ويمثل 80%-90% من الحالات.

وأشار العلماء من جامعة جنيف في سويسرا، الذين أجروا الدراسة الأخيرة على الفئران إلى أن نتائجهم ستؤدي إلى»إعادة تقييم«استخدام مادة الـ»ريسفيراترول«في التجارب السريرية.