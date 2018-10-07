المؤتمر الدولي للتنظيم الصحي ينطلق في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الصحي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي تنطلق صباح اليوم الأحد بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات المؤتمر الـ 13 للرابطة الدولية لهيئات التنظيم الصحي (IAMRA)، ضمن أعمال مؤتمر دبي للتنظيم الصحي لعام 2018، بحضور أكثر من 700 من قادة وكبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء والعلماء والأطباء والمتخصصين، والمتحدثين الدوليين، الذين يمثلون أكثر من 40 دولة من مختلف قارات العالم.

ويعد الحدث الذي سيستمر حتى التاسع من أكتوبر الجاري تحت شعار: «تمكين التنظيم الصحي بالابتكار والأدلة العلمية»، الأكبر عالمياً في شؤون التنظيم الصحي، والذي يتم عقده للمرة الأولى خارج نطاق أميركا الشمالية وأستراليا وقارة أوروبا.

محاور

وقال الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي إن المؤتمر سيركز على عدد من المحاور المتعلقة بالكوادر المهنية الصحية، ونماذج التنظيم المبتكرة، والتعليم الطبي، والممارسات الآمنة والجودة وغيرها من المحاور التي سيتم مناقشتها من خلال117 ورقة علمية بحثية ضمن 52 جلسة علمية، و5 محاضرات، و7 ورش عمل، وبحضور 66 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين، إلى جانب نخبة من العلماء والأكاديميين المنتسبين لأعرق الجامعات العالمية.

وأوضح الدكتور الملا أن محور «نماذج التنظيم المبتكرة» سيركز على مناقشة موضوعات عدة متعلقة بالحوكمة، والتنظيم الصحي للتخصصات الدقيقة، وإدارة الشكاوى الطبية، فيما سيركز محور «الممارسات الآمنة والجودة»، على مناقشة سبل الحصول على الرعاية الآمنة من خلال التنظيم الفعّال، واستمرارية الكفاءة وإعادة التحقق من المهارات، وتحديد سوء الأداء والسلوك والعمل على تحسينه، والأدوية المراقبة، ونماذج الرعاية غير التقليدية بما في ذلك التطبيب عن بعد، والممارسات غير التقليدية.

وسيتناول محور «الكوادر المهنية الصحية» العديد من الموضوعات، المتعلقة بهجرة القوى العاملة، والتنظيم الصحي العالمي، وصحة الأطباء بما في ذلك شيخوخة الطبيب، والثقافة المتغيرة للممارسة الطبية من ضمنها ساعات العمل والتنمر، وتأثير التنظيم على الأطباء، وأهلية ممارسة المهن الصحية، فيما سيناقش محور «التعليم الطبي»، مميزات خريجي الكليات الطبية، والمهارات الأولية، وفهم الكفاءة المهنية، والتدريب المهني.

ترخيص

كما سيناقش المؤتمر حزمة من المواضيع المتعلقة بالترخيص والتكنولوجيات الناشئة - إمكانات البلوك تشين والتكنولوجيات الأخرى في التنظيم الصحي، والمشهد الاجتماعي والمهني والتنظيمي لأطباء المستقبل، الخلايا الجذعية والعلاجات التجددية: الاستراتيجيات التنظيمية للعلاجات غير التقليدية، والمشهد الاجتماعي والمهني والتنظيمي لأطباء المستقبل، وإعادة النظر في التنظيم الصحي (الأطباء، المرضى والمرافقين)، وتحليل نتائج تقييمات الأداء وبرامج التعليم التصحيحية، ودور المرضى والعامّة في الإدارة التنظيمية للرعاية الصحية.

معرض

سيصاحب فعاليات المؤتمر الـ 13 للرابطة الدولية لهيئات التنظيم الصحي معرض تشارك به العديد من الشركات العاملة في قطاع التنظيم الصحي من السوق المحلي والإقليمي والعالمي، حيث ستقوم بعرض منتجاتها وخدماتها ومشاريعها المتنوعة.