فحص للدم يكشف نقص النوم لدى الإنسان

المصدر: دبي - البيان الصحي

طوّر مجموعة باحثين فحصاً بسيطاً للدم يمكن عن طريقه كشف حالة «نقص النوم» لدى الإنسان خلال الـ 24 ساعة السابقة.

ويرصد الفحص نقص النوم بمقدار ساعتين أو أكثر عن المعدل المطلوب لعمر الإنسان من خلال قياس تأثيره على الجسم، كما يمكن الاستفادة من هذا الفحص في إجراءات السلامة المرورية. وتبلغ دقة الفحص 92 %، وهو مفيد في إجراءات السلامة المرورية.

وأجريت الأبحاث في جامعة سوري، وشارك في تجارب الدراسة 38 شخصاً، وقام الباحثون بتحديد 68 جيناً له علاقة بالنوم، ومن خلال فحص مدى تأثرها يتم الكشف عن وجود نقص في النوم خلال الساعات الـ 24 السابقة للاختبار.

وأظهرت الأبحاث وفقاً لـ «ديلي ميل»أن دقة الفحص تصل إلى 92 %، ما يجعله أداة لقياس مدى القدرة على قيادة السيارة. ويعكف فريق البحث على تطوير فحص آخر لقياس نقص النوم المزمن وليس خلال اليوم السابق للفحص فقط.