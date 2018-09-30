الحليب كامل الدسم يقلل مخاطر الجلطات

المصدر: دبي - البيان الصحي

نسفت دراسة طبية حديثة كل الاعتقادات السائدة لدى الناس بخصوص الحليب _كامل الدسم - وتأثير الكوليسترول والدهون التي يحتويها على جسم الإنسان، وخلصت إلى نتيجة مفادها أن هذا الحليب مفيد للشرايين وليس ضاراً بها كما يسود الاعتقاد بين الناس.

وبحسب الدراسة التي نشرت نتائجها جريدة»ديلي تلغراف«البريطانية فإن تناول الحليب كامل الدسم يقلل من مخاطر السكتات الدماغية والنوبات القلبية وانسداد الشرايين ولا يزيد من هذه المخاطر.

وقالت الدكتورة مارسيا أوتو، من جامعة تكساس الأميركية، والتي قادت فريق البحث:النتائج التي توصلنا لها تدعم الأدلة المتزايدة التي تقول إن دسم الألبان لا يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو نسبة الوفيات بين الكبار في العمر.

وقام الباحثون بتقييم عدد من المؤشرات البيولوجية الموجودة في الألبان والمرتبطة بالقلب ونسبة الوفيات، وذلك على مدى 22 عاما حتى توصلوا إلى هذه النتائج المذهلة والمفاجئة.