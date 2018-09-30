«أنفاق سرّية» تربط الدماغ بالجمجمة

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

كشفت دراسة طبية حديثة، أن عدداً من الخلايا المناعية في رأس الإنسان تنتقل عبر قنوات صغيرة شبيهة بالأنفاق بين عظام الجمجمة وغطاء الدماغ، ومن المحتمل أن يساعد هذا الكشف الطبي على دراسة أفضل لأمراض معقدة.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة»نيتشر نورو ساينس«المختصة في العلوم العصبية، فإن بوسع هذه المسالك أن تساعد على إمداد الدماغ بخلايا مناعية مفيدة في حال حصول أضرار صحية.

وقال الباحث في مدرسة الطب بجامعة هارفارد والطبيب، ماتياس ناهريندوف،»لقد بدأنا نفحص الجمجمة بدقة بالغة ومن كافة الزوايا حتى نكتشف الطريقة التي تصل بها الخلايا المتعادلة إلى دماغ الإنسان).

ويراهن العلماء على الكشف الطبي لفهم عمل الجهاز المناعي في الدماغ بصورة أفضل لاسيما في حالة أمراض معقدة مثل التصلب اللويحي.