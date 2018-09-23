الإنفلونزا الموسمية تقتل 646 ألف شخص في العالم سنوياً

المصدر: دبي - البيان الصحي

أفادت دراسة أميركية حديثة بأن ما يصل إلى 646 ألف شخص يموتون حول العالم سنوياً بسبب الإنفلونزا الموسمية التي تنشط في فصل الشتاء.

واستخدم الباحثون في الدراسة التي تم إجراؤها بالمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بيانات حول الوفيات المرتبطة بالإنفلونزا الموسمية في 33 بلداً، تشكل حوالي 57٪ من سكان العالم.

وأظهرت الدراسة أن المعدلات العالمية للوفاة بالإنفلونزا الموسمية تتراوح على الأرجح بين 291 ألفاً إلى 646 ألف شخص سنوياً، وفقاً لشدة سلالة الإنفلونزا المنتشرة.

وقال الباحثون إن الإنفلونزا يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوفيات بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري، أو تسبب مضاعفات خطيرة أخرى، بما في ذلك التهاب الدماغ وفشل الأعضاء.

وقال جو بريسي، المدير المساعد لشؤون الصحة العالمية بقسم الإنفلونزا بالمراكز الأميركية الذي شارك في إعداد الدراسة: «تذكرنا هذه النتائج بخطورة الإنفلونزا وأنه يتعين أن تكون الوقاية من الإنفلونزا أولوية عالمية بحق».

وأوصى الباحثون بضرورة أخذ لقاحات الإنفلونزا، حتى الأصحاء والصغار، للحفاظ على معدلات انتقال المرض إلى أدنى مستوى ممكن.