700 مشارك بمؤتمر الرابطة الدولية للتنظيمات الصحية أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان الصحي ــ غرافيك: حسام الحوراني

لمشاهدة ملحق "البيان الصحي" بصيغة الــ pdf اضغط هنا

تستضيف هيئة الصحة بدبي، ضمن أعمال مؤتمر دبي للتنظيم الصحي لعام 2018، مؤتمر الـرابطة الدولية للتنظيمات الصحية، أكتوبر المقبل، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين يمثلون منشآت وهيئات صحية محلية وإقليمية وعالمية وأكثر من 700 مشارك من مختلف دول العالم.

• 6-9 أكتوبر 2018

• مركز دبي التجاري العالمي

• تحت شعار: «تمكين التنظيم الصحي بالابتكار والأدلة العلمية»

• 52 جلسة علمية

• 66 متحدثاً

• 117 ورقة علمية

• 5 محاضرات رئيسية

• 7 ورش عمل

• أول مؤتمر تعقده الـرابطة الدولية للتنظيمات الصحية خارج حدود أميركا الشمالية ودول أوروبا

• 4 محاور رئيسة:

- الكوادر المهنية الصحية

- نماذج التنظيم المبتكرة

- التعليم الطبي

- الممارسات الآمنة والجودة

• المؤتمر سيركز على:

- المعايير والسياسات الناظمة في مجال الرعاية الصحية المتعلقة بالمهنيين الصحيين والمنشآت الصحية

• كفاءة المعايير والتشريعات الناظمة للرعاية الصحية

• تقييم ومقارنة بين المعايير الدولية في مجال التنظيمات الصحية

• تشجيع أفضل الممارسات الصحية التشريعات الفاعلة للاستجابة للاحتياجات الحالية والمستقبلية

• استعراض النماذج المتعلقة باللوائح والتشريعات المنظمة لقطاع الرعاية