نوم القيلولة قد ينقذ حياتك

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة جديدة أن لنوم القيلولة فوائد صحية عدة، من بينها خفض ضغط الدم، والحيلولة دون الإصابة بنوبات قلبية.

وأجرى الاتحاد الأوروبي لأمراض القلب دراسة على مجموعة من 400 شخص، للوقوف على الفوائد الصحية المحتملة لنوم القيلولة.

وأثبتت الدراسة، التي نشرت صحيفة «تليغراف» البريطانية نتائجها، أن الأشخاص الذين تمتعوا بقيلولة خلال الظهيرة، ظهر أن مستوى ضغط الدم لديهم، أقل من هؤلاء الذين استمروا مستيقظين طوال اليوم.

ورغم أن الفارق بقياس ضغط الدم كان بسيطاً، لا يتجاوز الـ5%، إلا أن الأطباء أكدوا أنه يمكن أن يحول دون الإصابة بأمراض القلب، بنسبة 10%.