«صحة دبي» تطلق مسابقة أفضل بحث علمي احتفاءً بعام زايد

المصدر: دبي - البيان الصحي

أطلقت هيئة الصحة بدبي، مسابقة أفضل بحث علمي عن الإنجازات الصحية والطبية في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك ضمن سلسلة المبادرات التي تتبنى الهيئة تنفيذها بمناسبة احتفاء الدولة بذكرى الشيخ زايد «طيب الله ثراه»، والتي اشتملت على العديد من المحاور المتصلة بفكر الشيخ زايد وتوجيهاته، واهتماماته، وخاصة العلمية والثقافية.

وتهدف الجائزة – التي جاءت متسقة مع طبيعة عمل الهيئة -إلى تسليط الضوء على الإنجازات الصحية التي تحققت في عهد الشيخ زايد «رحمه الله»، وإظهار مدى اهتمامه الخاص بصحة الإنسان وسلامته، وما صاحب ذلك من انتشار سريع للمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية في ربوع الدولة، وتطور المنشآت الطبية بوجه عام، إضافة إلى دوره وإسهاماته المتعددة في بناء المستشفيات والمؤسسات الصحية المنتشرة في مختلف دول العالم.

كما تهدف الجائزة إلى إثراء المحتوى العلمي في المؤسسات التعليمية والأكاديمية، بأبحاث متخصصة، تلبي احتياجات الأكاديميين والباحثين والطلبة من الدراسات المتخصصة، وحاجتهم كذلك إلى تنويع مصادر المعرفة.

تعاون

وقال خالد الجلاف مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات، ورئيس لجنة عام زايد بالهيئة: إن المسابقة تم إطلاقها بالتعاون المثمر بين «صحة دبي» وندوة الثقافة والعلوم بدبي، وذلك وفق المحور الثقافي والفني الذي تتضمنه أجندة احتفالات الهيئة بعام زايد، وفي إطار الحرص على تنمية وعي الأجيال الجديدة بما صنعه وأنجزه الشيخ زايد «رحمه الله» وما أسسه من نهضة ومن ثوابت لدولة الإمارات العربية المتحدة، بوصفها دولة العلم والمعرفة والإبداع.

وأوضح الجلاف أن هيئة الصحة بدبي ستتكفل بطباعة الأبحاث الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى، وتوزيعها على المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والمكتبات لتعميم الفائدة المرجوة وتحقيق الأهداف التي ترمي إليها المسابقة، فيما أشار إلى أنه تم تخصيص جوائز مالية تقديراً للفائزين، حيث سيحصل الفائز الأول على 30 ألف درهم، والثاني 25 ألفاً، والثالث 20 ألف درهم، وهي تمثل إضافة للتقدير المعنوي بالغ الأثر الذي سيحققه الفائزون.

ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة بهذه المسابقة إلى إرسال مشاركاتهم للهيئة قبل الرابع عشر من شهر أكتوبر المقبل عبر البريد الإلكتروني: DHAreads@dha.gov.ae