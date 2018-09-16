نقلة نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي بمنشآت «صحة دبي»

المصدر: دبي- البيان الصحي ــ غرافيك: أسيل الخليلي

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حققت هيئة الصحة بدبي نقلة نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي، ونجحت الهيئة خلال العامين الماضيين في الاستحواذ على أفضل التقنيات في هذا المجال، وتسخيرها لخدمة المرضى، منها فحص شبكية العين، وتقنية فحص أشعة اللياقة الطبية، كما نجحت الهيئة في التعاقد مع كبرى الشركات للاستحواذ على 4 تقنيات أخرى ذكية في المرحلة المقبلة، منها (المنصة الطبية، والبنكرياس الاصطناعي، والكبسولة الذكية، وطوق الرأس).

• فحص شبكية العين:

- فحص الشبكية لدى مرضى السكري وإعداد التقارير الطبية في وقت لا يتجاوز 10 دقائق

- الحصول على 8 ملايين صورة لشبكية العين وفحصها خلال عام واحد فقط

• ( سالم AI ) لإجراء وفحص أشعة الصدر:

- فحص أكثر من 1500 أشعة يومياً في دقائق معدودة

- دقة النتائج تصل إلى أكثر من 95%

• منصة الذكاء الاصطناعي الطبية «AI Platform»:

- قدرات فائقة في تفهم حالات المرضى وتشخيصها، وتقديم النصائح الطبية

• جهاز (البنكرياس الاصطناعي):

- يقوم بقياس نسبة السكر كل 5 دقائق لدى المرضى المقيمين في المستشفى

• كبسولة الذكاء الاصطناعي:

- لمتابعة القراءات الحيوية للمرضى بأحدث الطرق العالمية

• (طوق ذكي للرأس):

- للكشف المسبق عن الجلطات الدماغية