ضوء الأجهزة الإلكترونية الأزرق «سم» فتّاك بالعيون

المصدر: دبي - البيان الصحي

نبهت دراسة طبية حديثة إلى المخاطر الكبيرة للضوء الأزرق الصادر عن الأجهزة الإلكترونية، ونصحت مدمني التقنية بتفادي استخدام الأجهزة الذكية في الظلام الدامس، نظراً للتبعات الخطيرة المترتبة لهذه العادة على صحة العيون.

وأشارت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة توليدو الأميركية، إلى كثرة تعرض الأفراد للضوء الأزرق سواء عند مشاهدة التلفزيون أو عند استخدام الهواتف الذكية والألواح الرقمية.

وأوضح الباحث أجيث كاروناراثن، وهو أحد المشاركين في الدراسة، أن عدسة وقرنية العين لا تستطيعان حمايتها من الضوء الأزرق الصادر عن تلك الأجهزة.

ويعتمد الإنسان في عملية الرؤية بشكل أساسي على الشبكية في استشعار الضوء، لكن الضوء الأزرق يربك هذه العملية ويدمر الخلايا المستقبلة للضوء بسبب حصول تفاعل كيميائي.