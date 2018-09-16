نظام جديد يتنبأ بـ«النوبات القاتلة» قبل حدوثها

المصدر: دبي - البيان الصحي

طور علماء نظام إنذار مبكر يتوقع إمكانية حدوث «النوبة القلبية القاتلة» قبل سنوات من حدوثها، ويساعد بالتالي على إمكانية معالجتها بصورة جذرية.

وبما أن السبب الرئيسي وراء حدوث الجلطات أو النوبات القلبية، هو انسداد الشرايين ومنع تدفق الدم نتيجة تكدس المواد الدهنية على جدران الأوعية الدموية، فإن معرفة أي المواد الدهنية التي يمكنها أن تتسبب بالنوبة القلبية، يستطيع الأطباء معالجة المرضى المعرضين للخطر.

ويعتمد نظام الإنذار المبكر بواسطة البحث عن إشارات كيماوية للدهون القابلة للتغير، وهي التي تنتج عن أكثر الدهون الشريانية خطورة.

وبواسطة تحليل صور المسح المقطعي للدهون المحيطة بالشرايين، يستطيع العلماء تحديد المريض المعرض لخطر الإصابة بالنوبة القلبية قبل سنوات من حدوثها.