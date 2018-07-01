أمل جديد للبدينات لمساعدتهن على الحمل

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشف بحث جديد أن خسارة الوزن عبر الحمية الغذائية والتمرينات الرياضية قد تزيد من فرص الحمل لدى من يعانين من البدانة التي تخفض الخصوبة بشكل ملحوظ.

وقال باحثو الدراسة، التي نشرت في دورية الجمعية الطبية الكندية، إن الأنظمة التي تعتمد على تغيير أسلوب الحياة لخسارة الوزن الزائد، بدلاً من الخضوع لجراحة أو تناول الأدوية، هي المفضلة ويمكن أن تزيد من فرص الحمل بشكل طبيعي.

وقال قائد فريق الدراسة جان باتريك بايلارجون من جامعة شيربروك في كندا: «من المهم أن تكون النساء على وعي بأن السمنة تعرّض صحتهن الإنجابية للخطر».

وأشار الباحثون في الدراسة إلى أن العقم، والذي يعرف بأنه عدم القدرة على الحمل بعد 12 شهراً من المحاولة، يؤثر على 15% من الأزواج في كندا، فيما تصل النسبة إلى 12% في أميركا، وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.