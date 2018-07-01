انخفاض ضغط الدم لدى كبار السن قد يؤشّر على الوفاة المبكّرة

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذرت دراسة طبية حديثة من أن انخفاض ضغط الدم لدى كبار السن قد يكون مؤشراً على الوفاة المبكّرة.

وتوصل باحثون في كلية الطب جامعة «إكستر» ببريطانيا إلى أن ضغط الدم بين كبار السن يبدأ في الانخفاض تدريجياً قبل الوفاة بنحو 14 عاماً.

وكان الباحثون قد أجروا أبحاثهم على 46634 مواطناً بريطانياً كانوا قد توفوا في سن 60 عاماً وأكثر، وشملت العينة أشخاصاً تمتعوا بصحة جيدة، فضلاً عن مجموعة أخرى عانى أفرادها من أمراض في القلب والخرف.

وأظهرت النتائج أن انخفاض ضغط الدم كان أشد بين المرضى الذين يعانون من الخرف، وفشل في وظائف القلب، وفقدان الوزن في وقت متأخر من الحياة، وأولئك الذين لديهم ارتفاع في ضغط الدم منذ البداية.

وقال الدكتور جورج كوشل، أستاذ الطب الباطني بجامعة «إكستر»: «تبرز الدراسة أهمية إجراء البحوث لتقييم المرضى الأكبر سناً مثل تلك التي ينظر إليها في ممارسات الطبيب، كما يجب أن تجعل النتائج كلاً من الأطباء والباحثين ينظرون بعناية فيما يعنيه انخفاض ضغط الدم بين المرضى من كبار السن».