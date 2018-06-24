«النقرس» يضاعف خطر الإصابة بالخرف

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

حذّرت دراسة أميركية حديثة، من أن مرض النقرس يؤثر في القدرات العقلية لكبار السن، ويزيد خطر إصابتهم بالخرف.

أجرى الدراسة باحثون بجامعة ألاباما الأميركية، وعرضوا نتائجها أمام المؤتمر الأوروبي السنوي لأمراض الروماتيزم، والذي عقد في العاصمة الهولندية أمستردام، خلال الفترة من 13-16 يونيو الجاري.

ويعد «النقرس» حالة مرضية مرتبطة بالإصابة بالتهاب المفاصل الحاد، ويحدث عند تراكم بلورات «اليوريت» في المفصل نتيجة ارتفاع مستويات «حمض اليوريك».

وتظهر أعراض الإصابة بالمرض في أشكال عدة، أكثرها شيوعاً تكرار الإصابة بـالتهاب المفاصل، وعلى رأسها مفصل مشط الرجل، ومفصل الكعب والركبة والمعصم والأصابع، وعادة ما يستمر ألم المفاصل لمدة 2-4 ساعات، أثناء فترات الليل.

وأظهرت النتائج أن النقرس مرتبط بشكل مستقل بزيادة خطر الإصابة بالخرف، وكان هذا التأثير أعلى بين الفئات العمرية الأكبر سناً بنسبة 17 إلى 20%.

وقال الدكتور جاسفيردر سينغ، قائد فريق البحث: «وجدت دراستنا زيادة كبيرة في خطر الإصابة بالخرف بين كبار السن المصابين بمرض النقرس».